Экс-глава информуправления Минобороны Армении арестован

Арестован бывший глава Управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении Геворг Алтунян.

Арестован бывший глава Управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении Геворг Алтунян.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения адвокат Алтуняна Гор Сагоян.

По его словам, суд первой инстанции применил меру пресечения в виде домашнего ареста и залога. Прокуратура обжаловала приговор, а Апелляционный суд отменил его и назначил арест сроком на два месяца.

"Следствие изначально выступило с ходатайством об аресте, однако суд назначил домашний арест и залог", - сказал Сагоян, добавив, что защита намерена опротестовать решение Апелляционного суда.

По словам адвоката, Алтунян был допрошен и дал подробные показания. Защита ходатайствовала и о других следственных действиях, "поскольку то, что ему инкриминируют, не имеет ничего общего с действительностью".

Отметим, что по данным Следкома, Алтунян в 2019-2021 годах, вступив в сговор с директором ООО "Эл" А.Б. и главой общественной организации "Нор", основателем портала dasaran.am Суреном Алояном, а также с помощью двух сотрудников Управления информации и по связям с общественностью Минобороны, вписал в документы о закупках ложные данные и похитил у государства 106,3 млн драмов (порядка 270 тыс. долларов).