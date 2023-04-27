Экс-глава департамента полиции Алматинской области доставлен из Турции в Казахстан

Экс-начальника департамента полиции Алматинской области Казахстана Серика Кудебаева задержали и доставили из Турции в Казахстан.

Экс-начальника департамента полиции Алматинской области Казахстана Серика Кудебаева задержали и доставили из Турции в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.

Кудебаев водворен в изолятор временного содержания.

"Он обвинялся в превышении власти и должностных полномочий, совершении пыток во время событий, имевших место в январе 2022 года. В период судебного разбирательства Кудебаев С.М., нарушив избранную в отношении него меру пресечения, скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

5 апреля стало известно, что Кудебаев сбежал через Кыргызстан в Турцию в конце марта - его объявили в международный розыск.

Экс-генерал перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет лишения свободы. Заседание суда, в ходе которого должны были огласить приговор, откладывали пять раз по причине неявки Кудебаева.