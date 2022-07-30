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Экс-глава ЦРУ: Украина сможет вернуть захваченные Россией территории

Экс-глава ЦРУ: Украина сможет вернуть захваченные Россией территории Украина сможет вернуть территории, захваченные российскими войсками. Но для этого нужно, чтобы западные страны и НАТО продолжали военную поддержку Киеву.
В регионе
30 июля 2022 г. 13:12
Экс-глава ЦРУ: Украина сможет вернуть захваченные Россией территории

Украина сможет вернуть территории, захваченные российскими войсками. Но для этого нужно, чтобы западные страны и НАТО продолжали военную поддержку Киеву.

Как передает Report, об этом заявил в интервью Bild экс-директор ЦРУ и бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США Дэвид Петреус.

"На самом деле, кажется все более вероятным, что украинские силы смогут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками в последние месяцы. Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе... думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее продвижение РФ и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля", - считает Петреус.

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