Экс-глава ЦРУ: Украина сможет вернуть захваченные Россией территории

Украина сможет вернуть территории, захваченные российскими войсками. Но для этого нужно, чтобы западные страны и НАТО продолжали военную поддержку Киеву.

Украина сможет вернуть территории, захваченные российскими войсками. Но для этого нужно, чтобы западные страны и НАТО продолжали военную поддержку Киеву.

Как передает Report, об этом заявил в интервью Bild экс-директор ЦРУ и бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США Дэвид Петреус.

"На самом деле, кажется все более вероятным, что украинские силы смогут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками в последние месяцы. Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе... думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее продвижение РФ и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля", - считает Петреус.