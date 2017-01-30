Экс-глава ЦБ: Главная забота властей Армении - любой ценой продержаться у руля

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Власти Армении год от года тратят на госаппарат все больше".

Как сообщает Report со ссылкой на NEWS.am, об этом заявил экономист, экс-председатель Центробанка Армении Баграт Асатрян на встрече с журналистами.

По словам экс-главы ЦБ, за последние 8 лет расходы на госаппарат выросли на 260%, а на образование – всего на 30%. Он выразил мнение, что в небольшой Армении из нынешних 18 министерств можно оставить лишь 8–9.

"К сожалению, приходится признать: главная их (властей Армении - ред.) забота – любой ценой и как можно дольше продержаться у руля. Даже наши финансово успешные соотечественники за рубежом не хотят рисковать своими капиталами. Потому что они видят, как здесь принимаются решения в политике и в судах", - отметил Б. Асатрян.