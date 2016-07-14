Экс-генпрокурор Грузии обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Главная прокуратура Грузии предъявила новое обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном лишении свободы бывшему генеральному прокурору и экс-министру юстиции Зурабу Адеишвили и двум другим бывшим высокопоставленным чиновникам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам на брифинге представитель прокуратуры.

По его словам, Адеишвили, бывший заместитель руководителя службы доходов минфина Давид Карселадзе и бывший глава спецназа минфина Эдишер Кобахидзе в день акций протеста оппозиции 7 ноября 2007 года оказали насильственные действия и незаконно лишили свободы бывшего депутата Коба Давташвили, который являлся одним из организаторов митинга.

Выдвинутые перед ними обвинения подразумевают наказание от 7 до 10 лет тюремного заключения.

Ранее Адеишвили были предъявлены несколько обвинений, в частности, он был заочно арестован тбилисским судом по обвинению в незаконном завладении чужим имуществом. В феврале текущего года Адеишвили было предъявлено еще одно обвинение в превышении служебных полномочий по делу о насильственном изъятии лицензии вещания телекомпании "Иберия - ТВ" в 2004 году.