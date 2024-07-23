Экс-генпрокурор Армении приглашен в управление по конфискации незаконного имущества

Экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян и члены его семьи - супруга, трое сыновей и невестка приглашены в управление по делам о конфискации имущества незаконного происхождения для ознакомления с материалами расследования.

Экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян и члены его семьи - супруга, трое сыновей и невестка приглашены в управление по делам о конфискации имущества незаконного происхождения для ознакомления с материалами расследования.

Как передает Report, об этом пишет издание "Хетк".

Помимо семьи, в ведомство приглашен представитель чешского ООО "Омира", связанного с семьей экс-генпрокурора.

На этом этапе не уточняется, какое именно имущество может быть конфисковано. Отмечается, что заинтересованные лица имеют право ознакомиться с материалами дела, представить свои позиции, в результате чего может быть изменен список незаконного имущества, подлежащего конфискации.

Экс-глава надзорного ведомства был арестован в сентябре 2021 года. По данным следствия, будучи генпрокурором в 2004-2013 годах, а также главой Следственного комитета в 2014-2018 годах, Овсепян фактически участвовал в управлении рядом компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью. Помимо этого, по версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере - 190 млн драмов (385 тыс. долларов), а также совершил хищения имущества на сумму 800 млн драмов (1,6 млн долларов). Овсепяну также предъявлено обвинение в отмывании денег - около 1,3 млрд драмов (2,6 млн долларов).

В августе 2022 года суд освободил его под залог и подписку о невыезде.