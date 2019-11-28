Экс-генпрокурор Армении объявлен в розыск

Бывший депутат парламента Армении, экс-генпрокурор Армении Геворк Костанян объявлен в розыск.

Как сообщает Report со ссылкой на Новости Армении, об этом заявила пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Огаджанян.

Напомним, что Геворк Костанян в рамках дела "1 марта" привлечен в качестве обвиняемого. Ему было предложено в течение 48 часов явиться в орган, осуществляющий производство. Он этого не сделал.

С марта 2006 года по июль 2008 Геворг Костанян занимал должность заместителя министра юстиции. С октября 2013 года по август 2016 года являлся генпрокурором Армении.