Экс-директор школы в Армении подозревается в хищении

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Армении прокуратура Ширакской области возбудила уголовное дело по факту коррупционных злоупотреблений в одной из школ города Артика.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Армении.

По данным ведомства, была получена оперативная информация о преступных действиях бывшего директора данной школы, в связи с чем были подготовлены материалы по статьям 180-181-й (Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное с использованием компьютерной техники) УК Армении.

Получены фактические данные о том, что экс-директор школы, злоупотребив должностными полномочиями в период с 2009 по 2018 гг., допустил растрату доверенных им средств из фонда школы на сумму 2,3 млн драмов (более 14,7 тыс. долларов США).