Экс-депутату Армении предъявлено обвинение за неподчинение требованиям патрульных

Бывшему депутату Народного собрания Армении Геворку Петросяну предъявлено обвинение.

Бывшему депутату Народного собрания Армении Геворку Петросяну предъявлено обвинение.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что Петросян обвиняется по части 1 статьи 452 ("Вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица" ) УК Армении. В качестве меры пресечения в его отношении выбрана подписка о невыезде.

Ранее стало известно, что 12 марта 2023 года около 20:50 Петросян, не подчиняясь законным требованиям патрульных Котайкского областного отделения патрульной службы МВД, воспрепятствовал их служебной деятельности.

В частности, он отказал сотрудникам полиции в проверке документов и прохождении теста на трезвость. Кроме того, в адрес сотрудников полиции озвучил угрозы, а также пренебрег требованием патрульного выйти из машины.

Петросян в 2009 году несколько месяцев занимал пост министра труда и социальных вопросов. С 2017 по 2021 годы был депутатом парламента сначала от блока "Царукян", потом партии "Процветающая Армения".