Экс-депутату Армении предъявлено обвинение за неподчинение требованиям патрульных

Бывшему депутату Народного собрания Армении Геворку Петросяну предъявлено обвинение.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Отмечается, что Петросян обвиняется по части 1 статьи 452 ("Вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица" ) УК Армении. В качестве меры пресечения в его отношении выбрана подписка о невыезде.
Ранее стало известно, что 12 марта 2023 года около 20:50 Петросян, не подчиняясь законным требованиям патрульных Котайкского областного отделения патрульной службы МВД, воспрепятствовал их служебной деятельности.
В частности, он отказал сотрудникам полиции в проверке документов и прохождении теста на трезвость. Кроме того, в адрес сотрудников полиции озвучил угрозы, а также пренебрег требованием патрульного выйти из машины.
Петросян в 2009 году несколько месяцев занимал пост министра труда и социальных вопросов. С 2017 по 2021 годы был депутатом парламента сначала от блока "Царукян", потом партии "Процветающая Армения".