Экс-депутат Госдумы найден мертвым в Москве

Российский предприниматель, бывший депутат Госдумы Юрий Мамонов найден мертвым в Москве.

Российский предприниматель, бывший депутат Госдумы Юрий Мамонов найден мертвым в Москве.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Так, тело Мамонова было обнаружено в квартире дома на Садово-Кудринской улице. Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что предварительной причиной смерти 64-летнего бывшего чиновника стала острая сердечная недостаточность.

Отмечается, что Мамонов был депутатом Государственной Думы третьего созыва, входил в комитет по вопросам энергетики, транспорта и связи.