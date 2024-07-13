Экс-чиновник МО Армении обвиняется в причинении государству ущерба на $16 млн

Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Армении обвиняется в причинении государству ущерба на сумму 6,2 млрд драмов (около 16 млн долларов) через незаконное отчуждение 19 земельных участков.

Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Армении обвиняется в причинении государству ущерба на сумму 6,2 млрд драмов (около 16 млн долларов) через незаконное отчуждение 19 земельных участков.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил Следственный комитет, который завершил предварительное следствие по данному уголовному делу.

Согласно материалам дела, экс-начальник управления капстроительства и расквартирования войск Минобороны продал указанные земельные участки по цене ниже рыночной, злоупотребив своими служебными полномочиями. Сделки заключались в период с 2005 по 2008 годы. В этом ему содействовал ряд представителей оборонного ведомства и госструктур.

Дело возбуждено по ст. 190 ч.3 (отмывание денег) и 375 ч. 2 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Армении.

В настоящее время на его имущество наложен арест.