Экс-бойцы "Вагнер" создали отряд "Камертон" в составе чеченского спецназа

В составе чеченского спецназа "Ахмат" создано подразделение "Камертон" из бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

В составе чеченского спецназа "Ахмат" создано подразделение "Камертон" из бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замкомандира отряда с позывным "011". Утверждается, что в состав подразделения входят командиры ЧВК, бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы. Экипаж бронетанковой группы на 100% состоят из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер".

"Штурмовые подразделения состоят ориентировочно 60 на 40, то есть, 60% - это бывшие сотрудники, включая командиров. А остальные - это пополнение", - сказал замкомандира отряда.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в конце октября сообщал о переходе в "Ахмат" 170 бойцов "Вагнера", а также группы бывших медработников ЧВК.