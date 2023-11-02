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Экс-бойцы "Вагнер" создали отряд "Камертон" в составе чеченского спецназа

Экс-бойцы "Вагнер" создали отряд "Камертон" в составе чеченского спецназа В составе чеченского спецназа "Ахмат" создано подразделение "Камертон" из бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
В регионе
2 ноября 2023 г. 11:52
Экс-бойцы Вагнер создали отряд Камертон в составе чеченского спецназа

В составе чеченского спецназа "Ахмат" создано подразделение "Камертон" из бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замкомандира отряда с позывным "011". Утверждается, что в состав подразделения входят командиры ЧВК, бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы. Экипаж бронетанковой группы на 100% состоят из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер".

"Штурмовые подразделения состоят ориентировочно 60 на 40, то есть, 60% - это бывшие сотрудники, включая командиров. А остальные - это пополнение", - сказал замкомандира отряда.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в конце октября сообщал о переходе в "Ахмат" 170 бойцов "Вагнера", а также группы бывших медработников ЧВК.

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Версия на английском языке Ex-Wagner fighters create detachment within Chechen special forces

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