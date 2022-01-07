Экс-банкир Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане

Заочно осужденный в Казахстане экс-банкир Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране.

Заочно осужденный в Казахстане экс-банкир Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он являлся владельцем и председателем Совета директоров казахстанского БТА-банка. В Казахстане Аблязов заочно приговорен к пожизненному заключению, в России он также осужден заочно. Сейчас он проживает в Париже.

В 2010 году СК при МВД РФ заочно обвинил Мухтара Аблязова в мошенничестве с выдачей кредитов на 4,5 млрд долларов. В 2011 году Генпрокуратура Казахстана направила в Великобританию запрос об экстрадиции бизнесмена, однако он получил политическое убежище.

Отметим, что массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города.

В ходе беспорядков задержаны 3 тыс. 706 человек.