Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом нового дела о мошенничестве

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву вменили второй эпизод мошенничества.

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву вменили второй эпизод мошенничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах уголовного дела, которые объявил судья Московского гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении обвиняемому меру пресечения.

"Дело в отношении вас возбуждено, вы являетесь подозреваемым", - сказал судья. Потерпевшим по делу проходит человек по фамилии Захаров, который на судебное заседание явиться не смог.

Защита Пашаева сообщила о том, что вину он не признает ни по одному эпизоду. Военный суд проведет заседание в закрытом режиме.