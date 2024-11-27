Экс-адвокат Эльман Пашаев не признал вину в мошенничестве

Бывший адвокат Эльман Пашаев не признает вину в мошенничестве в особо крупном размере.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Вину не признаю", - сказал Пашаев во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается его жалоба на продление срока ареста.
Пашаев считает, что уголовное дело в РФ в отношении него возбуждено по заявлению блогера Алексея Блиновского, который признан потерпевшей стороной.
По словам экс-адвоката, его невиновность подтверждает тот факт, что он пожертвовал для нужд российской армии свои личные сбережения.
Также отмечается, что суд признал законным продление срока ареста Э.Пашаеву.
"Постановление Московского гарнизонного военного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Пашаева оставить без изменений", - говорится в решении апелляционной инстанции.
Мера пресечения Пашаеву была продлена по ходатайству военных следователей на срок до 15 января.