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Экс-адвокат Эльман Пашаев не признал вину в мошенничестве

Экс-адвокат Эльман Пашаев не признал вину в мошенничестве Бывший адвокат Эльман Пашаев не признает вину в мошенничестве в особо крупном размере.
В регионе
27 ноября 2024 г. 15:24
Экс-адвокат Эльман Пашаев не признал вину в мошенничестве

Бывший адвокат Эльман Пашаев не признает вину в мошенничестве в особо крупном размере.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Вину не признаю", - сказал Пашаев во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается его жалоба на продление срока ареста.

Пашаев считает, что уголовное дело в РФ в отношении него возбуждено по заявлению блогера Алексея Блиновского, который признан потерпевшей стороной.

По словам экс-адвоката, его невиновность подтверждает тот факт, что он пожертвовал для нужд российской армии свои личные сбережения.

Также отмечается, что суд признал законным продление срока ареста Э.Пашаеву.

"Постановление Московского гарнизонного военного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Пашаева оставить без изменений", - говорится в решении апелляционной инстанции.

Мера пресечения Пашаеву была продлена по ходатайству военных следователей на срок до 15 января.

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Версия на азербайджанском языке Sabiq vəkil Elman Paşayev dələduzluq ittihamını qəbul etməyib
Версия на английском языке Ex-lawyer Elman Pashayev denies fraud allegations in high-profile case

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