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Экрем Имамоглу приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы

Экрем Имамоглу приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы 15:13
В регионе
16 июля 2025 г. 15:22
Экрем Имамоглу приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы

Экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы по делу о публичном оскорблении прокурора.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, приговор вынесен по обвинениям в "публичном оскорблении должностного лица при исполнении", "угрозах" и "нацеливании на лиц, задействованных в борьбе с терроризмом".

Дело связано с высказываниями Имамоглу в адрес стамбульского прокурора Акына Гюрлека и его семьи в январе текущего года. При этом Стамбульский суд не назначил политику запрет на политическую деятельность.

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Версия на английском языке Imamoglu sentenced to 1 year 8 months in Türkiye for insult, threat
Версия на азербайджанском языке Əkrəm İmamoğlu prokuroru təhqir etdiyi üçün 1 il 8 ay azadlıqdan məhrum edilib

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