Экрем Имамоглу приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы

15:13

Экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы по делу о публичном оскорблении прокурора.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, приговор вынесен по обвинениям в "публичном оскорблении должностного лица при исполнении", "угрозах" и "нацеливании на лиц, задействованных в борьбе с терроризмом".

Дело связано с высказываниями Имамоглу в адрес стамбульского прокурора Акына Гюрлека и его семьи в январе текущего года. При этом Стамбульский суд не назначил политику запрет на политическую деятельность.