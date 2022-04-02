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Экономист: Россияне в полной мере почувствуют влияние санкций к лету 

Экономист: Россияне в полной мере почувствуют влияние санкций к лету  Санкции, введенные в отношении России, сильно повлияли на экономическое состояние страны, но в полной мере их влияние будет ощутимо к лету текущего года.
В регионе
2 апреля 2022 г. 10:21
Экономист: Россияне в полной мере почувствуют влияние санкций к лету 

Санкции, введенные в отношении России, сильно повлияли на экономическое состояние страны, но в полной мере их влияние будет ощутимо к лету текущего года.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Экономист рассказала об уже имеющихся изменениях в сфере российской экономики: "Проблемы на фоне введенных санкций только начинаются. Пострадают все предприятия, которые работают с импортными комплектующими. У всех были запасы, которые закончатся примерно в апреле-мае. С чем будут работать дальше — непонятно. Ограничительные меры также коснутся сферы машиностроения. Однако пока это все проявляется совсем немного, потому, что у всех были запасы. Автомобильная промышленность также претерпела изменения из-за ухода компаний с российского рынка".

Зубаревич отметила, что российские граждане скорее всего почувствуют рост уровня безработицы к лету: "Про безработицу пока ничего невозможно сказать, потому что людей не увольняют, а отправляют в отпуск и выплачивают им часть зарплаты. Ее уровень тоже будет расти к лету, потому что по трудовому кодексу в России могут оставлять людей занятыми и как минимум три месяца выплачивать им тарифную часть зарплаты".

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Версия на азербайджанском языке İqtisadçı: “Rusiyalılar yaya qədər sanksiyaların təsirini tam hiss edəcəklər”
Версия на английском языке Economist: Russians to fully feel the impact of sanctions by summer

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