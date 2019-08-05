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Лавров: Каспийский экономический форум придаст импульс сотрудничеству прикаспийских стран

Экономический форум придаст импульс сотрудничеству стран Каспия
​Россия придает большое значение первому Каспийскому экономическому форуму, он придаст импульс сотрудничеству во многих областях

Россия придает большое значение первому Каспийскому экономическому форуму, он придаст импульс сотрудничеству во многих областях.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом в интервью журналу "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Необходимость создания специализированной площадки для прямых контактов между правительствами, профильными экономическими ведомствами и заинтересованными в работе на Каспии бизнес-структурами объективно назрела. В этой связи идея о регулярном проведении Каспийского экономического форума, выдвинутая президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, оказалась весьма своевременной", - заявил С.Лавров.

По его словам, экономический форум "придаст дополнительный импульс сотрудничеству в таких сферах, как торговля, инвестиции и туризм, что будет способствовать в том числе превращению Каспия в один из крупнейших мировых транспортно-транзитных узлов".

Министр также отметил, что Россия придает большое значение данному мероприятию. 

Напомним, что Каспийский экономический форум пройдет в Туркменистане в туристической зоне "Аваза" 11-12 августа.

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