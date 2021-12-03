Экономический совет СНГ прошел в Москве

Туркменистан принял участие в заседании Экономического совета СНГ – заключительном в 2021 году, которое прошло накануне в Москве, на полях Евразийского конгресса.

Туркменистан принял участие в заседании Экономического совета СНГ – заключительном в 2021 году, которое прошло накануне в Москве, на полях Евразийского конгресса.

Как сообщает Report, главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на пространстве Содружества.

На заседании рассматривался ряд важных документов, направленных на дальнейшее экономическое развитие государств Содружества. Это проекты соглашения о свободной торговле услугами, плана первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения информационной безопасности на период до 2030 года, нормативов качества жизни и ряд других.

От Туркменистана в заседании принимал участие советник посольства страны в РФ Сердар Дурдыев.