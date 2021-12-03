О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экономический совет СНГ прошел в Москве

Экономический совет СНГ прошел в Москве Туркменистан принял участие в заседании Экономического совета СНГ – заключительном в 2021 году, которое прошло накануне в Москве, на полях Евразийского конгресса.
В регионе
3 декабря 2021 г. 10:28
Экономический совет СНГ прошел в Москве

Туркменистан принял участие в заседании Экономического совета СНГ – заключительном в 2021 году, которое прошло накануне в Москве, на полях Евразийского конгресса.

Как сообщает Report, главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на пространстве Содружества.

На заседании рассматривался ряд важных документов, направленных на дальнейшее экономическое развитие государств Содружества. Это проекты соглашения о свободной торговле услугами, плана первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения информационной безопасности на период до 2030 года, нормативов качества жизни и ряд других.

От Туркменистана в заседании принимал участие советник посольства страны в РФ Сердар Дурдыев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Житель Еревана проник на территорию посольства Италии в Армении
Житель Еревана проник на территорию посольства Италии в Армении
3 декабря 2021 г. 06:35
Лавров и Чавушоглу встретились на полях заседания СМИД ОБСЕ
Лавров и Чавушоглу встретились на полях заседания СМИД ОБСЕ
2 декабря 2021 г. 20:33
Грузия готова стать платформой для трехстороннего диалога с Азербайджаном и Арменией
Грузия готова стать платформой для трехстороннего диалога с Азербайджаном и Арменией
2 декабря 2021 г. 16:11
Туркменистан и Астраханская область обсудили вопрос создания логистического центра
Туркменистан и Астраханская область обсудили вопрос создания логистического центра
2 декабря 2021 г. 15:37
Лавров: ОБСЕ находится в удручающем состоянии
Лавров: ОБСЕ находится в удручающем состоянии
2 декабря 2021 г. 14:49
Чавушоглу: Существует окно возможностей для мира на Южном Кавказе
Чавушоглу: Существует окно возможностей для мира на Южном Кавказе
2 декабря 2021 г. 14:25
Иран представил в Вене проект документов по возврату к ядерной сделке
Иран представил в Вене проект документов по возврату к ядерной сделке
2 декабря 2021 г. 13:34
На шахте Листвяжная тела еще двух человек подняли на поверхность
На шахте "Листвяжная" тела еще двух человек подняли на поверхность
2 декабря 2021 г. 13:06
В России за сутки от COVID-19 скончались свыше 1200 человек
В России за сутки от COVID-19 скончались свыше 1200 человек
2 декабря 2021 г. 12:34
В Грузии за сутки COVID-19 заразились более 3,7 тыс. человек
В Грузии за сутки COVID-19 заразились более 3,7 тыс. человек
2 декабря 2021 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi