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Экономический форум "Элиста-2024" собрал делегации из Азербайджана, РФ, Кувейта и КНР

Экономический форум "Элиста-2024" собрал делегации из Азербайджана, РФ, Кувейта и КНР Пятый экономический форум "Элиста-2024", открывшийся в субботу в республиканском центре Калмыкии, собрал на 10 тематических площадках делегации Азербайджана, России, Кувейта и КНР.
В регионе
21 сентября 2024 г. 20:16
Экономический форум Элиста-2024 собрал делегации из Азербайджана, РФ, Кувейта и КНР

Пятый экономический форум "Элиста-2024", открывшийся в субботу в республиканском центре Калмыкии, собрал на 10 тематических площадках делегации Азербайджана, России, Кувейта и КНР.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

"В столице Калмыкии проходит V юбилейный экономический форум "Элиста-2024". Это значимое событие для нашей республики, которое собрало представителей бизнеса, власти и общественности из разных регионов России и стран мира. К нам приехали делегации из Кувейта, КНР и Азербайджана. В этом году на площадке форума - сразу 10 тематических сессий", - написал он.

Отмечается, что среди участников форума - эксперты из Москвы, Астрахани, Ингушетии и других регионов РФ.

Из года в год, по словам Хасикова, большое количество проектов получает начало на экономическом форуме и уже сейчас успешно развивается. Все площадки организованы с учетом запросов предпринимателей, партнеров и иностранных делегаций.

В частности, на форуме обсуждались перспективы экономического развития стран Прикаспийского региона в рамках Международного транспортного коридора "Север - Юг".

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