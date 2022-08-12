Экономический форум ШОС состоится в Ташкенте 16-17 августа

Второй экономический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 16-17 августа в Ташкенте.

Второй экономический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 16-17 августа в Ташкенте.

Как передает Report, об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана

«16-17 августа текущего года в Ташкенте состоится Второй экономический форум в рамках нынешнего председательства Республики Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества», – сообщает министерство.

В рамках форума состоится пленарное заседание, панельные дискуссии и двусторонние встречи. Участники получат возможность установить деловые контакты для развития цифровой экономики, зеленых технологий и регионального сотрудничества, среди прочего.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Россией и Узбекистаном. В число стран-наблюдателей ШОС входят Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами являются Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка и Турция. На саммите в Душанбе в сентябре 2021 года ШОС запустила процедуру приема Ирана в организацию и предоставления диалогового партнерства Египту, Катару и Саудовской Аравии. В июле на вступление в ШОС в качестве полноправного члена подала заявку Беларусь.