Экономические вопросы станут главной темой на заседании глав правительств стран СНГ

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Экономические вопросы будут преобладать на заседании глава правительств стран СНГ, которое пройдет 28 октября в Минске. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава исполкома содружества Сергей Лебедев.

В настоящее время в белорусской столице проходит заседание постоянных полномочных представителей при СНГ. Они обсуждают проект повестки будущего заседания совета глав правительств.

"Предполагается внести много вопросов, в первую очередь экономического характера", - заявил Лебедев журналистам в Минске. Также он пояснил, что в повестке дня будут вопросы, касающиеся транспорта, энергетики, охраны окружающей среды.

Также, по его словам, вместе с советом глав правительств в октябре в Минске пройдет финансово-экономический форум СНГ.