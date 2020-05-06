​Экономическая активность в России снизилась на 33%

Уровень экономической активности в России в апреле снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в министерстве экономического развития страны.

В своём выступлении министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что в регионах из-за коронавируса ограничена деятельность компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест.

Напомним, что во время пандемии поступления налогов в России в апреле упали на 31,4%, от налога на прибыль на 40,8%, от НДС на 26,7%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.