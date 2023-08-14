Экипажи МиГ-29 приняли участие в учебно-тренировочных полетах в Армении

Экипажи многоцелевых истребителей МиГ-29 российской военной базы в Армении приняли участие в учебно-тренировочных полетах, в рамках которых совершенствовали навыки управления самолетами.

Экипажи многоцелевых истребителей МиГ-29 российской военной базы в Армении приняли участие в учебно-тренировочных полетах, в рамках которых совершенствовали навыки управления самолетами.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа МО РФ.

Перед занятиями летчики получили предполетные указания от командования авиабазы. После разрешения на полеты и приема боевых машин, военнослужащие приступили к выполнению задач.

Экипажи отработали элементы простого, сложного и высшего пилотажа. Элементы высшего пилотажа выполнялись над аэродромом "Эребуни". Летчики совершили полеты по указанным маршрутам, в том числе в горной местности.

Помимо этого, пилоты отработали взаимодействие с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены.

К учебно-тренировочным полетам было привлечено более 120 военнослужащих ЮВО, а также задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.