Экипаж горевшего на Каспии танкера доставят в Астрахань 28 апреля

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Экипаж горевшего в Каспийском море танкера Palflot 2 доставят в Астрахань 28 апреля. Задержка связана с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в морском спасательно-координационном центре Астрахани.

Сообщение о пожаре на танкере Palflot 2 поступило утром 23 апреля. Российское судно загорелось в Каспийском море в территориальных водах Туркменистана на границе с Азербайджаном, на расстоянии 110 км от берега и примерно в 800 км от Астрахани, судно было без нефтепродуктов. На танкере находились 11 членов экипажа, из которых 10 были эвакуированы. В результате пожара погиб один человек.