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ЕК выделит первый транш макрофинансовой помощи Киеву в конце марта

ЕК выделит первый транш макрофинансовой помощи Киеву в конце марта Первый транш макрофинансовой помощи Киеву в 2024 году планируется направить в конце марта.
В регионе
12 марта 2024 г. 12:40
ЕК выделит первый транш макрофинансовой помощи Киеву в конце марта

Первый транш макрофинансовой помощи Киеву в 2024 году планируется направить в конце марта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Мы обсудим нашу помощь Украине. Заканчиваем согласование первого транша из фонда для Украины. Это будут 4,5 млрд евро к концу этого месяца, чтобы тем самым как бы "распечатать" наше финансирование для этой страны (на 2024 год)", - отметил он.

Европейский союз ранее одобрил инициативу выделить 50 млрд евро в специальный фонд макрофинансовой помощи Украине на период с 2024 по 2027 год. В этом году финансирование Киеву еще не выделено, однако ожидается, что первый транш покроет финансирование первых трех месяцев этого года в размере 1,5 млрд евро в месяц.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, ЕС предоставил Киеву в качестве помощи более 130 млрд евро с 24 февраля 2022 года.

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Версия на английском языке Gentiloni: Ukraine to receive $4.5 billion financing by end of March

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