О нас
Аудио новости

ЕК выделила 25 млн евро для поддержки украинских ученых, ставших беженцами

ЕК выделила 25 млн евро для поддержки украинских ученых, ставших беженцами Еврокомиссия (ЕК) выделила 25 млн евро для поддержки украинских ученых, ставших беженцами.
В регионе
10 мая 2022 г. 14:50
ЕК выделила 25 млн евро для поддержки украинских ученых, ставших беженцами

Еврокомиссия (ЕК) выделила 25 млн евро для поддержки украинских ученых, ставших беженцами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель ЕК Соня Господинова.

"Еврокомиссия приняла решение выделить 25 млн евро в виде грантов на работы на получение докторской степени и последующие исследования для выходцев с Украины, ставших беженцами. Это помощь украинским ученым", - сказала она.

В настоящее время, по оценкам Еврокомиссии, в ЕС прибыли уже порядка 5 млн беженцев с Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EC allocates 25M euros to support Ukrainian refugee scientists
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası ukraynalı alimlərə dəstək üçün 25 milyon avro ayırıb

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 мая 2022 г. 14:40
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48
Президент Украины: Ни шагу назад
Президент Украины: Ни шагу назад
4 мая 2022 г. 12:42
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
5 мая 2022 г. 15:32
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi