ЕК выделила 25 млн евро для поддержки украинских ученых, ставших беженцами

Еврокомиссия (ЕК) выделила 25 млн евро для поддержки украинских ученых, ставших беженцами.

Еврокомиссия (ЕК) выделила 25 млн евро для поддержки украинских ученых, ставших беженцами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель ЕК Соня Господинова.

"Еврокомиссия приняла решение выделить 25 млн евро в виде грантов на работы на получение докторской степени и последующие исследования для выходцев с Украины, ставших беженцами. Это помощь украинским ученым", - сказала она.

В настоящее время, по оценкам Еврокомиссии, в ЕС прибыли уже порядка 5 млн беженцев с Украины.