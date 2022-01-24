ЕК предлагает Украине помощь в размере 1,2 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) предложила новый пакет финансовой поддержки Украине в размере 1,2 млрд евро на фоне напряженной ситуации.

Еврокомиссия (ЕК) предложила новый пакет финансовой поддержки Украине в размере 1,2 млрд евро на фоне напряженной ситуации.

Как передает Report, об этом заявил глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов. Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта", - сказала глава ЕК в специальном заявлении в Брюсселе, которое транслировала телеслужба ЕС.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент примут этот чрезвычайный пакет макрофинансовой помощи как можно скорее. Затем мы приступим к быстрой выплате первого транша в размере 600 млн евро", - продолжила фон дер Ляйен.