ЕК потратит 13 млн евро на продвижение демократии и "зеленого курса" в Турции

Еврокомиссия (ЕК) планирует выделить два гранта в размере 13 млн евро на поддержку гражданского общества в Турции.

Еврокомиссия (ЕК) планирует выделить два гранта в размере 13 млн евро на поддержку гражданского общества в Турции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эти средства будут выделены в виде грантов.

В описаниях грантов говорится о том, что средства будут направлены на содействие продвижению "демократии" и европейского "зеленого курса".

Первый грант в размере 8 млн евро нацелен на защиту прав человека и демократических ценностей в стране.

Другой грант на сумму 5 млн евро предусматривает диалог с представителями гражданского общества по ключевым политическим целям европейского "зеленого курса".