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ЕК потратит 13 млн евро на продвижение демократии и "зеленого курса" в Турции

ЕК потратит 13 млн евро на продвижение демократии и "зеленого курса" в Турции Еврокомиссия (ЕК) планирует выделить два гранта в размере 13 млн евро на поддержку гражданского общества в Турции.
В регионе
18 февраля 2023 г. 09:42
ЕК потратит 13 млн евро на продвижение демократии и зеленого курса в Турции

Еврокомиссия (ЕК) планирует выделить два гранта в размере 13 млн евро на поддержку гражданского общества в Турции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эти средства будут выделены в виде грантов.

В описаниях грантов говорится о том, что средства будут направлены на содействие продвижению "демократии" и европейского "зеленого курса".

Первый грант в размере 8 млн евро нацелен на защиту прав человека и демократических ценностей в стране.

Другой грант на сумму 5 млн евро предусматривает диалог с представителями гражданского общества по ключевым политическим целям европейского "зеленого курса".

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