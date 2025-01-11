ЕК обсудит с Арменией инициативу о вступлении в ЕС

Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу прозападных сил Армении о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, а также планирует обсудить ее с Ереваном.

Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу властей Армении о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер.

"Мы проанализируем (законопроект) и обсудим его с властями Армении", - сказала она.

Отметим, что правительство Армении на заседании 9 января 2025 года одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер Армении Никол Пашинян при этом подчеркнул, что решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.