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ЕК обсудит с Арменией инициативу о вступлении в ЕС

ЕК обсудит с Арменией инициативу о вступлении в ЕС Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу прозападных сил Армении о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, а также планирует обсудить ее с Ереваном.
В регионе
11 января 2025 г. 14:20
ЕК обсудит с Арменией инициативу о вступлении в ЕС

Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу властей Армении о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер.

"Мы проанализируем (законопроект) и обсудим его с властями Армении", - сказала она.

Отметим, что правительство Армении на заседании 9 января 2025 года одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер Армении Никол Пашинян при этом подчеркнул, что решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

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