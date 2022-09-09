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ЕК и ВБ оценили стоимость восстановления Украины в 349 млрд долларов

ЕК и ВБ оценили стоимость восстановления Украины в 349 млрд долларов На восстановление Украины потребуется не менее 349 млрд долларов.
В регионе
9 сентября 2022 г. 20:12
ЕК и ВБ оценили стоимость восстановления Украины в 349 млрд долларов

На восстановление Украины потребуется не менее 349 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в общей оценке правительства Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка, обнародованной сегодня на сайте Европейской комиссии.

"В общей оценке, обнародованной правительством Украины, Европейской комиссией и Всемирным банком, текущая стоимость восстановления Украины равна 349 млрд долларов. Такая цифра, как ожидается, будет расти в течение следующих месяцев, поскольку война продолжается", – говорится в сообщении.

Так называемый инструмент по быстрой оценке убытков и потребностей (The Rapid Damage and Needs Assessment - RDNA) представил первую широкую оценку ущерба от войны для 12 ключевых секторов после начала боевых действий. Этот инструмент также определяет финансовые потребности для устойчивого, инклюзивного и последовательного восстановления, включая создание "дорожной карты" для планирования расходов.

Физический ущерб от войны и боевых действий в период с 24 февраля по 1 июня 2022 года равен 97 млрд долларов. Эти убытки значительны в жилищном секторе, в сферах транспорта, торговли и промышленности. Главные разрушения были в Черниговской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях.

Доклад RDNA является предварительным и ориентируется на этом этапе на минимальные потребности в восстановлении.

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Версия на английском языке EC, WB estimate cost of Ukraine's reconstruction at $349 billion

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