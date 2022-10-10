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ЕК готовится направить замороженные активы РФ на восстановление Украины

ЕК готовится направить замороженные активы РФ на восстановление Украины Еврокомиссия работает над законопроектом, который позволил бы арестовывать активы, попадающие под санкции против РФ, и использовать их на восстановление Украины.
В регионе
10 октября 2022 г. 00:02
ЕК готовится направить замороженные активы РФ на восстановление Украины

Еврокомиссия работает над законопроектом, который позволил бы арестовывать активы, попадающие под санкции против РФ, и использовать их на восстановление Украины.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, по правилам на данный момент подпадающие под санкции активы заморожены, что усложняет их использование. В связи с этим ЕК планирует увеличить полномочия стран ЕС путем расширения списка преступлений, в который уже входят отмывание денег и коррупция, включив в него нарушение санкций ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить замороженные в ЕС российские активы не только на помощь Украине, но и в Польшу и другие страны ЕС.

До этого еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Европейского союза и G7 заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд евро.

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