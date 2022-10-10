ЕК готовится направить замороженные активы РФ на восстановление Украины

Еврокомиссия работает над законопроектом, который позволил бы арестовывать активы, попадающие под санкции против РФ, и использовать их на восстановление Украины.
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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить замороженные в ЕС российские активы не только на помощь Украине, но и в Польшу и другие страны ЕС.
До этого еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Европейского союза и G7 заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд евро.