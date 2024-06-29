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Египет и ЕС подписали четыре соглашения почти на 300 млн евро

Египет и ЕС подписали четыре соглашения почти на 300 млн евро Египет и Европейский союз (ЕС) подписали четыре соглашения, обеспечивающих финансирование со стороны ЕС нескольких программ в целях развития частного предпринимательства и производства вакцин, а также в сфере профессиональной подготовки египетской молодеж
В регионе
29 июня 2024 г. 17:50
Египет и ЕС подписали четыре соглашения почти на 300 млн евро

Египет и Европейский союз (ЕС) подписали четыре соглашения, обеспечивающих финансирование со стороны ЕС нескольких программ в целях развития частного предпринимательства и производства вакцин, а также в сфере профессиональной подготовки египетской молодежи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Египта.

Общий объем средств, выделяемых ЕС по этим соглашениям, составляет 299 млн евро.

Первое соглашение направлено на укрепление трансграничного сотрудничества стран Средиземноморья, оно предполагает взаимодействие в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, зеленая энергетика. ЕС выделяет на эти цели 263 млн евро, то есть почти 90% от общего финансирования программы, в которой участвуют 15 средиземноморских государств.

25 млн евро Евросоюз предоставит на поддержку профессионального образования в Египте и подготовку технических кадров. По программе защиты детей, в частности на предотвращение использования детского труда, ЕС выделит Каиру специальный грант в размере 8 млн евро. Еще 3 млн евро европейские страны передадут Египту на совершенствование местного производства вакцин и лекарств с использованием современных технологий.

Указанные договоренности были подписаны в рамках проходящей в Каире инвестиционной конференции Египет - ЕС, которая проводится под лозунгом "Раскрытие египетского потенциала в условиях быстро меняющегося мира".

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