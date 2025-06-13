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Эфи Дефрин: Первая фаза израильского удара по Ирану завершена

Эфи Дефрин: Первая фаза израильского удара по Ирану завершена Среди целей израильских авиаударов по Ирану были ядерные и военные объекты в различных регионах страны.
В регионе
13 июня 2025 г. 05:21
Эфи Дефрин: Первая фаза израильского удара по Ирану завершена

Среди целей израильских авиаударов по Ирану были ядерные и военные объекты в различных регионах страны.

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин.

"Выполняя распоряжения политического руководства, Армия обороны Израиля начала упреждающую, точечную и координированную наступательную операцию, основанную на высокоточном разведданных, с целью нанесения удара по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского руководства против Израиля.

Некоторое время назад десятки боевых самолётов завершили первый этап операции. На этом этапе были нанесены удары по десяткам военных объектов, включая ядерные цели, расположенные в разных частях Ирана", - добавил Э. Дефрин.

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