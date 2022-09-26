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Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Эдвард Сноуден получил российское гражданство Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принят в гражданство России.
В регионе
26 сентября 2022 г. 20:25
Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принят в гражданство России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

"Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", - указано в списке получивших российское гражданство.

Напомним, что Эвард Сноуден является бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ.

По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство из которых касается операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил. В связи с этим в США 14 июня 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности и он был объявлен американскими властями в международный розыск. 1 августа 2013 года получил временное убежище в РФ, а в октябре 2020 года - бессрочный вид на жительство.

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