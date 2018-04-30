Единственным кандидатом на пост премьера Армении стал Пашинян

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении стал лидер протестных акций Никол Пашинян.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой парламента Армении.

"Фракция Национального собрания "Елк" в соответствии с положениями конституции выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет", - говорится в сообщении, размещенном на парламентском сайте.

Отметим, что срок выдвижения кандидатов истек в 18:00.