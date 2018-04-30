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    Единственным кандидатом на пост премьера Армении стал Пашинян

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении стал лидер протестных акций Никол Пашинян.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой парламента Армении.

    "Фракция Национального собрания "Елк" в соответствии с положениями конституции выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет", - говорится в сообщении, размещенном на парламентском сайте.

    Отметим, что срок выдвижения кандидатов истек в 18:00.

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