Единоличным владельцем Астраханского порта может стать компания из Ирана

Иран предложил совладельцам Астраханского порта выкупить их акции.

Иран предложил совладельцам Астраханского порта выкупить их акции.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ").

В настоящее время принадлежащая трем гражданам Ирана Nasim Bahr Kish владеет 53% акций порта. У иранской Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand и контролируемой госкомпанией Ирана IRISL Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand — 1,52 и 1,82%. В число неиранских акционеров порта входят «Ростех» (25,5%) и кипрская Volga-Vaster-West (3,33%).

По имеющимся сведениям, Nasim Bahr Kish готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций примерно за 437,5 млн рублей. На эту сумму учрежденная иранским Bank Melli финансовая структура предоставила банковскую гарантию.

Через порт Астрахани в основном проходят лесные грузы, зерно и масло. С 2023 года порт формирует собственный флот.