Единоличным владельцем Астраханского порта может стать компания из Ирана

Иран предложил совладельцам Астраханского порта выкупить их акции.
Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ").
В настоящее время принадлежащая трем гражданам Ирана Nasim Bahr Kish владеет 53% акций порта. У иранской Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand и контролируемой госкомпанией Ирана IRISL Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand — 1,52 и 1,82%. В число неиранских акционеров порта входят «Ростех» (25,5%) и кипрская Volga-Vaster-West (3,33%).
По имеющимся сведениям, Nasim Bahr Kish готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций примерно за 437,5 млн рублей. На эту сумму учрежденная иранским Bank Melli финансовая структура предоставила банковскую гарантию.
Через порт Астрахани в основном проходят лесные грузы, зерно и масло. С 2023 года порт формирует собственный флот.