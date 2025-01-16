ЕБРР озвучил планы по кредитованию Украины на 2025 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что его инвестиции в Украину в 2025 году составят €1,5 млрд евро. Но объемы могут быть выше.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что его инвестиции в Украину в 2025 году составят €1,5 млрд евро. Но объемы могут быть выше.

Как передает Report об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на директора ЕБРР по Украине и Молдове Арвида Тюркнера.

"Планирование - сложная задача в Украине", и "возможно больше, если мы найдем правильные сделки", заявил он.

По его словам "инфраструктура и энергетическая безопасность являются двумя главными приоритетами, а затем следуют частный сектор и устойчивость в сфере продовольственной безопасности".

В прошлом году лондонский банк инвестировал в Украину рекордную сумму в размере почти €2,4 млрд после увеличения своего уставного капитала на €4 млрд. ЕБРР сосредоточил свое энергетическое финансирование на децентрализованных малых генерирующих мощностях, чтобы помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение людей и предприятий.