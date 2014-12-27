МИД России: ЕАЭС открыт для подключения других государств

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для подключения других государств. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявили в МИД России при подведении основных внешнеполитических итогов 2014 года.

В дипведомстве особо отметили, что в 2014 году проект евразийской интеграции "обрел особую динамику". "Подписание 29 мая в Астане Договора о ЕАЭС и его запуск с 1 января 2015 года закладывают прочную основу для создания полноценной международной организации, обладающей необходимой правосубъектностью", - обратили внимание в МИД.

В министерстве напомнили, что со 2 января следующего года полноценным членом ЕАЭС станет Армения, а 23 декабря был подписан договор о вступлении в объединение Кыргызстана.

"Организация открыта для подключения других государств. Около 40 стран и объединений выразили заинтересованность в заключении договоров о зоне свободной торговли с ЕАЭС", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.