ЕАЭС и Иран вскоре подпишут соглашение о свободной торговле

Соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном о зоне свободной торговли планируется подписать в ближайшее время.

Соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном о зоне свободной торговли планируется подписать в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в материалах к переговорам президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси, которые пройдут 7 декабря в Москве.

"Активизации российско-иранских связей будет способствовать заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - переговоры успешно завершены, подписание документа состоится в ближайшее время", - говорится в документах.

Сейчас преференциальный режим торговли действует между странами ЕАЭС и Ираном на основании временного соглашения от 17 мая 2018 года.