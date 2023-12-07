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ЕАЭС и Иран вскоре подпишут соглашение о свободной торговле

ЕАЭС и Иран вскоре подпишут соглашение о свободной торговле Соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном о зоне свободной торговли планируется подписать в ближайшее время.
В регионе
7 декабря 2023 г. 20:59
ЕАЭС и Иран вскоре подпишут соглашение о свободной торговле

Соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном о зоне свободной торговли планируется подписать в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в материалах к переговорам президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси, которые пройдут 7 декабря в Москве.

"Активизации российско-иранских связей будет способствовать заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - переговоры успешно завершены, подписание документа состоится в ближайшее время", - говорится в документах.

Сейчас преференциальный режим торговли действует между странами ЕАЭС и Ираном на основании временного соглашения от 17 мая 2018 года.

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