Джозеф Байден может посетить Украину

"Вашингтон обсуждал возможность поездки американского президента Джо Байдена в Украину".

"Вашингтон обсуждал возможность поездки американского президента Джо Байдена в Украину".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы говорили об этом. Думаю, президент был бы очень рад возможности отправиться в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами. Однако его поездка в Украину не планировалась серьезным образом".

Он подчеркнул, что не будет "говорить о каких-либо визитах в настоящий момент должностных лиц высокого ранга в Киев или в Украину".

"Если это произойдет, мы бы хотели, чтобы это было сделано в полной мере безопасно", - пояснил помощник американского лидера.