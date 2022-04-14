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Джозеф Байден может посетить Украину

Джозеф Байден может посетить Украину "Вашингтон обсуждал возможность поездки американского президента Джо Байдена в Украину".
В регионе
14 апреля 2022 г. 18:25
Джозеф Байден может посетить Украину

"Вашингтон обсуждал возможность поездки американского президента Джо Байдена в Украину".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы говорили об этом. Думаю, президент был бы очень рад возможности отправиться в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами. Однако его поездка в Украину не планировалась серьезным образом".

Он подчеркнул, что не будет "говорить о каких-либо визитах в настоящий момент должностных лиц высокого ранга в Киев или в Украину".

"Если это произойдет, мы бы хотели, чтобы это было сделано в полной мере безопасно", - пояснил помощник американского лидера.

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