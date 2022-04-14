Джозеф Байден может посетить Украину

"Вашингтон обсуждал возможность поездки американского президента Джо Байдена в Украину".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы говорили об этом. Думаю, президент был бы очень рад возможности отправиться в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами. Однако его поездка в Украину не планировалась серьезным образом".
Он подчеркнул, что не будет "говорить о каких-либо визитах в настоящий момент должностных лиц высокого ранга в Киев или в Украину".
"Если это произойдет, мы бы хотели, чтобы это было сделано в полной мере безопасно", - пояснил помощник американского лидера.