Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Известный американский финансист Джордж Сорос прибыл в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-онлайн", Джордж Сорос находится в Грузии в связи с 20-летним юбилеем фонда "Открытое общество - Грузия".

В связи с юбилеем фонд проводит ряд мероприятий. Сегодня Сорос прочтет лекцию студентам, а на завтра запланированы его встречи с президентом и премьер-министром Грузии.

В Фонде заявили, что встреча Д. Сороса с представителями оппозиции не планируется.