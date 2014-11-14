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    Джордж Сорос прибыл в Грузию

    Он проведет встречу с президентом и премьер-министром Грузии

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Известный американский финансист Джордж Сорос прибыл в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-онлайн", Джордж Сорос находится в Грузии в связи с 20-летним юбилеем фонда "Открытое общество - Грузия". 

    В связи с юбилеем фонд проводит ряд мероприятий. Сегодня Сорос прочтет лекцию студентам, а на завтра запланированы его встречи с президентом и премьер-министром Грузии. 

    В Фонде заявили, что встреча Д. Сороса с представителями оппозиции не планируется.

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