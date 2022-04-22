Джонсон: Война в Украине может продлиться до конца 2023 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что существует "реальная вероятность" того, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что существует "реальная вероятность" того, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Индии, пишет Insider.

"У Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, — это продолжать пытаться использовать свой ужасающий, жестокий подход — во главе с артиллерией — пытаясь перемолоть украинцев. И он очень близок к захвату сухопутного моста в Мариуполе", - сказал Джонсон.

Премьер считает, что ситуация остается "непредсказуемой", однако отмечает "невероятный героизм украинцев и их готовность к бою".

"Независимо от того, какое военное превосходство Владимир Путин сможет реализовать в ближайшие несколько месяцев — а я согласен, что это может быть длительный период — он не сможет покорить дух украинского народа. То, что он делает каждый день, укрепляет и укрепляет волю к сопротивлению народа Украины", - подчеркнул он.