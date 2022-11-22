Джон Кирби: США могут ввести более жесткие санкции против Ирана

В США могут ввести более жесткие санкции против Ирана из-за передачи им боевых дронов России и прямого участия иранских военных в атаках по Украине.

В США могут ввести более жесткие санкции против Ирана из-за передачи им боевых дронов России и прямого участия иранских военных в атаках по Украине.

Как передает Report , об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По его словам, речь идет не только о передаче РФ дронов и помощи в обучении российских военных в их управлении.

"Они (иранская сторона - ред.) были привлечены непосредственно и помогали россиянам атаковать гражданскую инфраструктуру. В связи с этим США продолжат работать со своими союзниками и партнерами в регионе и за его пределами, чтобы привлечь режим в Тегеране к ответственности.", - отметил Кирби.