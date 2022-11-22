О нас

Джон Кирби: США могут ввести более жесткие санкции против Ирана

Джон Кирби: США могут ввести более жесткие санкции против Ирана В США могут ввести более жесткие санкции против Ирана из-за передачи им боевых дронов России и прямого участия иранских военных в атаках по Украине.
В регионе
22 ноября 2022 г. 23:25
Джон Кирби: США могут ввести более жесткие санкции против Ирана

В США могут ввести более жесткие санкции против Ирана из-за передачи им боевых дронов России и прямого участия иранских военных в атаках по Украине.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По его словам, речь идет не только о передаче РФ дронов и помощи в обучении российских военных в их управлении.

"Они (иранская сторона - ред.) были привлечены непосредственно и помогали россиянам атаковать гражданскую инфраструктуру. В связи с этим США продолжат работать со своими союзниками и партнерами в регионе и за его пределами, чтобы привлечь режим в Тегеране к ответственности.", - отметил Кирби.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Con Kirbi: “Vaşinqton Tehrana qarşı daha sərt sanksiyalar tətbiq edə bilər”

Самое важное

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
22 ноября 2022 г. 21:52
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
22 ноября 2022 г. 20:02
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
22 ноября 2022 г. 18:05
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
22 ноября 2022 г. 17:13
Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея
Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея
22 ноября 2022 г. 12:34
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Президент выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания партии Ени Азербайджан
ФотоПрезидент выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания партии "Ени Азербайджан"
21 ноября 2022 г. 23:57
Спикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности
ФотоСпикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности
21 ноября 2022 г. 21:00
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Ильхам Алиев: Граждане Азербайджана и азербайджанцы всего мира испытывают чувство гордости
Ильхам Алиев: Граждане Азербайджана и азербайджанцы всего мира испытывают чувство гордости
21 ноября 2022 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi