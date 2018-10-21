Джон Болтон прибыл в Москву

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Москву прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, анонсируя приезд Болтона, отметил, что РФ хочет услышать от него объяснения о позиции США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом в ходе переговоров Россия планирует отметить ошибочность действий США в Сирии.

Среди встреч советника Дональда Трампа запланирована беседа с президентом РФ Владимиром Путиным, а также секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. В понедельник Болтон проведет переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

Напомним, что визит Джона Болтона в Азербайджан состоится 24 октября, он проведет ряд встреч с официальными лицами страны.