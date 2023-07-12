Джевдет Йылмаз: Зарплата Эрдогана ниже, чем у депутатов и замминистров

Зарплата главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана меньше зарплаты депутата.

Зарплата главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана меньше, чем у депутата.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Подчеркнув, что депутаты от оппозиционных партий сделали некоторые заявления о зарплате президента, он выразил сожаление по этому поводу: "Я бы хотел, чтобы мы не превращали эти вопросы в полемику. Послушайте, позвольте мне сказать это очень ясно и категорично: в настоящее время зарплата президента ниже, чем у депутата и замминистра".