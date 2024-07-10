Джевдет Йылмаз: Турция совершила революцию в сфере оборпрома за последние 20 лет

Турция резко сократила импортозависимость в сфере оборонной промышленности, как в одной из критически важных сфер экономики, тем самым укрепила свою независимость.

Турция резко сократила импортозависимость в сфере оборонной промышленности, как в одной из критически важных сфер экономики, тем самым укрепила свою независимость.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на открытии Исследовательских центров Ближневосточного технического университета.

Йылмаз напомнил, что 20 лет назад импортозависимость Турции в сфере оборонной промышленности составляла 80 процентов. Однако благодаря масштабным инвестициям в отрасль, в том числе в развитие человеческого капитала, сегодня этот показатель удалось снизить до 20 процентов, подчеркнул он.

"Снижение импортозависимости имеет ключевое значение не только с точки зрения усиления обороноспособности страны, это также помогает сохранить свою независимость. Считаю, что если страна не имеет прочную инфраструктуру, сильную экономику, не обладает современными технологиями, не производит собственную продукцию, и зависит от других стран в таких критически важных отраслях, как оборонная промышленность, сложно назвать ее полностью независимой", - сказал Йылмаз.

По словам политика, за последние 20 лет Турция буквально совершила революцию в сфере оборонной промышленности, значительно нарастив производство и экспорт: "Например в прошлом году экспорт продукции турецкого оборонпрома достиг 5,5 млрд долларов. В этом году ожидаем роста до 7 млрд долларов".