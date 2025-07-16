Джевдет Йылмаз: Турция должна глубоко проанализировать FETÖ при построении своего будущего

Турция должна глубоко проанализировать FETÖ при построении своего будущего.

Турция должна глубоко проанализировать FETÖ при построении своего будущего.

Как передает корреспондент Report из Анкары, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на панельной дискуссии на тему "15 Июля: память, справедливость и будущее" в рамках медиа-программы по случаю Дня демократии и национального единства страны.

Он заявил, что попытка переворота в демократической стране по сути является предательством родины и нации.

По словам Йылмаза, память обществу нужна точно также как она нужна человеку.

"В обществе, лишенном исторической памяти, не будет ни справедливости, ни будущего. Как сказал бывший президент Боснии и Герцеговины Алия Иззет Бегович, не забывайте пережитую трагедию, если забудете, вас заставят пережить ее снова. В ночь на 15 июля Великое национальное собрание Турции было подвергнуто бомбардировке предателями в военной форме. Президентский дворец также был подвергнут бомбардировке. Это яркий пример менталитета FETÖ", - добавил вице-президент.