Джевдет Йылмаз: Турция должна глубоко проанализировать FETÖ при построении своего будущего

Турция должна глубоко проанализировать FETÖ при построении своего будущего.
Как передает корреспондент Report из Анкары, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на панельной дискуссии на тему "15 Июля: память, справедливость и будущее" в рамках медиа-программы по случаю Дня демократии и национального единства страны.
Он заявил, что попытка переворота в демократической стране по сути является предательством родины и нации.
По словам Йылмаза, память обществу нужна точно также как она нужна человеку.
"В обществе, лишенном исторической памяти, не будет ни справедливости, ни будущего. Как сказал бывший президент Боснии и Герцеговины Алия Иззет Бегович, не забывайте пережитую трагедию, если забудете, вас заставят пережить ее снова. В ночь на 15 июля Великое национальное собрание Турции было подвергнуто бомбардировке предателями в военной форме. Президентский дворец также был подвергнут бомбардировке. Это яркий пример менталитета FETÖ", - добавил вице-президент.