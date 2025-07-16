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Джевдет Йылмаз: Турция должна глубоко проанализировать FETÖ при построении своего будущего

Джевдет Йылмаз: Турция должна глубоко проанализировать FETÖ при построении своего будущего Турция должна глубоко проанализировать FETÖ при построении своего будущего.
В регионе
16 июля 2025 г. 11:53
Джевдет Йылмаз: Турция должна глубоко проанализировать FETÖ при построении своего будущего

Турция должна глубоко проанализировать FETÖ при построении своего будущего.

Как передает корреспондент Report из Анкары, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на панельной дискуссии на тему "15 Июля: память, справедливость и будущее" в рамках медиа-программы по случаю Дня демократии и национального единства страны.

Он заявил, что попытка переворота в демократической стране по сути является предательством родины и нации.

По словам Йылмаза, память обществу нужна точно также как она нужна человеку.

"В обществе, лишенном исторической памяти, не будет ни справедливости, ни будущего. Как сказал бывший президент Боснии и Герцеговины Алия Иззет Бегович, не забывайте пережитую трагедию, если забудете, вас заставят пережить ее снова. В ночь на 15 июля Великое национальное собрание Турции было подвергнуто бомбардировке предателями в военной форме. Президентский дворец также был подвергнут бомбардировке. Это яркий пример менталитета FETÖ", - добавил вице-президент.

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Версия на азербайджанском языке Cevdet Yılmaz: Türkiyə gələcəyini inşa edərkən FETÖ-nü çox dərindən analiz etməlidir

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