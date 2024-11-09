Джевдет Йылмаз: Северный Кипр скоро станет полноправным членом ОТГ

Северный Кипр в ближайшее время станет полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ).

Северный Кипр в ближайшее время станет полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на встрече с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром.

Йылмаз также подчеркнул необходимость признания Северного Кипра международным сообществом и установления с ним дипломатических, политических и экономических отношений.

Отметим, что в ОТГ входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Венгрия, Северный Кипр и Туркменистан представлены в организации в статусе наблюдателей.