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Джевдет Йылмаз: Северный Кипр скоро станет полноправным членом ОТГ

Джевдет Йылмаз: Северный Кипр скоро станет полноправным членом ОТГ Северный Кипр в ближайшее время станет полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ).
В регионе
9 ноября 2024 г. 16:08
Джевдет Йылмаз: Северный Кипр скоро станет полноправным членом ОТГ

Северный Кипр в ближайшее время станет полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на встрече с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром.

Йылмаз также подчеркнул необходимость признания Северного Кипра международным сообществом и установления с ним дипломатических, политических и экономических отношений.

Отметим, что в ОТГ входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Венгрия, Северный Кипр и Туркменистан представлены в организации в статусе наблюдателей.

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Версия на азербайджанском языке Cevdet Yılmaz: Şimali Kipr tezliklə Türk Dövlətləri Təşkilatının tamhüquqlu üzvü olacaq

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