Джевдет Йылмаз: Цель Азербайджана и Турции — вместе строить процветающее будущее региона

Азербайджан, предпринимая конструктивные шаги и выдвигая позитивные предложения в переговорах с Арменией, открыто заявил, что его целью является устойчивый мир и процветание в регионе. Наша цель - вместе строить процветающее будущее нашего региона.

Азербайджан, предпринимая конструктивные шаги и выдвигая позитивные предложения в переговорах с Арменией, открыто заявил, что его целью является устойчивый мир и процветание в регионе. Наша цель - вместе строить процветающее будущее нашего региона.

Как сообщает анкарское бюро Report , об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на мероприятии, посвященном 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

Он отметил, что после долгих лет нестабильности и страданий в регионе открылся путь к миру на Южном Кавказе: "Мы всегда говорим, что в справедливом мире нет проигравших. Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны и последующей антитеррористической операции освободил свои земли от оккупации, восстановил свои права и территориальную целостность, которые были нарушены в течение 30 лет".

Дж. Йылмаз подчеркнул, что Турция рядом с Азербайджаном также в процессе восстановления Карабаха: "В этом значимом процессе, который продвигается под лозунгом "Тюркский век", на нас также возлагается обязанность обеспечить безопасность и стабильность в регионе вместе с Азербайджаном. В освобожденных районах проводится восстановление инфраструктуры, энергетики и безопасности в соответствии с требованиями времени. Все наши соответствующие учреждения находятся во взаимодействии с нашими азербайджанскими братьями. Совместно ведутся активные работы по очистке земель, которые десятилетиями были заминированы. По воле лидеров наших стран союзнические отношения, основа которых была заложена в Шуше, развиваются во всех аспектах, включая совместные военные учения", - сказал он.

Вице-президент добавил, что отношения между Азербайджаном и Турцией не ограничиваются только двусторонними отношениями, они продолжаются в рамках совместных механизмов развития, таких как Тюркский инвестиционный фонд, и в трехстороннем формате с участием третьих стран под эгидой Организации тюркских государств: "Турция и Азербайджан, объединившись вокруг общих идей, вместе строят будущее. На протяжении веков и тысячелетий у нас общая судьба, история, мы вместе в радости и печали".